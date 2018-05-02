Президент Южной Кореи: Войска США останутся в стране даже после подписания мирного договора с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин исключил возможность вывода с территории страны войск США после возможного подписания соглашения о мире с КНДР.

Об этом заявил представитель администрации южнокорейского президента, сообщает Yonhap.

"Вооруженные силы США в Корее являются частью союза Южной Кореи и США. Они не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора (с КНДР)", - привел слова Мун Чже Ина представитель его администрации.

27 апреля состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В ходе саммита лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.