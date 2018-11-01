Президент Южной Кореи анонсировал визит Ким Чен Ына в Сеул

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул.

Об этом передает Associated Press.

В то же время, Мун Чжэ Ин не уточнил детали и дату визита.

Напомним, что в апреле 2018 года состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ее важнейшим итогом стало совместное заявление двух лидеров, договорившихся о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов.

До сих пор между сторонами существовало лишь перемирие, подписанное в 1953 году.