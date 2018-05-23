Президент Ирана призвал отменить запрет на посещение спортивных мероприятий для женщин

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о необходимости отмены на посещение спортивных мероприятий для женщин.

По его словам, настоящий ислам не мешает женщинам участвовать в социальной деятельности, сообщает Радио Свобода.

"Ислам не утверждает, что женщина должна оставаться дома. Он говорит, что женщины могут участвовать во всех социальных делах с хиджабом", - сказал Рухани.

Он также предложил транслировать женские виды спорта на телевидении.

В течение 39 лет женщинам в Иране запрещен вход на стадионы. Такую позицию после победы Исламской революции 1979 года имели ведущие иранские клирики.

Напомним, в Саудовской Аравии с января женщины имеют право посещать футбольные матчи.