Президент Ирана призвал отменить запрет на посещение спортивных мероприятий для женщин

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Президент Ирана хочет разрешить женщинам посещать спортивные мероприятия

Президент Ирана хочет разрешить женщинам посещать спортивные мероприятия

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о необходимости отмены на посещение спортивных мероприятий для женщин.

По его словам, настоящий ислам не мешает женщинам участвовать в социальной деятельности, сообщает Радио Свобода.

"Ислам не утверждает, что женщина должна оставаться дома. Он говорит, что женщины могут участвовать во всех социальных делах с хиджабом", - сказал Рухани.

Он также предложил транслировать женские виды спорта на телевидении.

В течение 39 лет женщинам в Иране запрещен вход на стадионы. Такую позицию после победы Исламской революции 1979 года имели ведущие иранские клирики.

Напомним, в Саудовской Аравии с января женщины имеют право посещать футбольные матчи.

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