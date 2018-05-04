Президент Грузии заявил, что не возражает против возбуждения против него уголовного дела

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Президент готов ответить на вопросы следствия

Президент готов ответить на вопросы следствия

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что готов ответить на вопросы следствия, если против него будет возбуждено уголовное дело.

Таким образом он ответил на слова спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что он помиловал слишком много заключенных, передает TV Pirveli.

"Я хотел бы этого, так как все это будет люстировано еще больше. Это общество что-то пропускает, к чему-то привыкает, и будет лучше, если будут сделаны радикальные шаги, нежели будут приучать к мысли об этом", - заявил Маргвелашвили.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили планирует вернуться в страну.

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