Президент Грузии поддержал 36-летнего министра финансов на пост премьера

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выдвинул на пост премьер-министра страны действующего министра финансов Мамуку Бахтадзе.
Соответствующий приказ от 15 июня опубликован на сайте главы государства.
"В соответствии с первым пунктом статьи 80 Конституции Грузии, в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвигается представленная парламентским большинством кандидатура Мамука Бахтадзе", - сказано в документе.
Далее президентский указ будет направлен в парламент.
Днем ранее правящая партия Грузинская мечта, а затем и большинство представило министра финансов 36-летнего Мамуку Бахтадзе кандидатом в премьер-министры.
Вечером 13 июня предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих, хотя ранее отказывался сложить полномочия.
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