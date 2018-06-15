15 июня 2018, пятница

Президент Грузии поддержал 36-летнего министра финансов на пост премьера

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Мамука Бахтадзе за полшага от кресла премьера: его уже поддержал парламент и президент
Mamuka Bakhtadze via Facebook

Мамука Бахтадзе за полшага от кресла премьера: его уже поддержал парламент и президент

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выдвинул на пост премьер-министра страны действующего министра финансов Мамуку Бахтадзе.

Соответствующий приказ от 15 июня опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии с первым пунктом статьи 80 Конституции Грузии, в качестве кандидата на пост премьер-министра выдвигается представленная парламентским большинством кандидатура Мамука Бахтадзе", - сказано в документе.

Далее президентский указ будет направлен в парламент.

Днем ранее правящая партия Грузинская мечта, а затем и большинство представило министра финансов 36-летнего Мамуку Бахтадзе кандидатом в премьер-министры.

Вечером 13 июня предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих, хотя ранее отказывался сложить полномочия.

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