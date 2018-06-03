03 июня 2018, воскресенье

Президент Германии извинился за преследование гомосексуалов в прошлом

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Памятник геям-жертвам нацистского режима в Берлине
Berlin Love / Google Images

Памятник геям-жертвам нацистского режима в Берлине

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал бороться против гомофобии и извинился за преследование гомосексуалов в Германии во времена национал-социализма. Речь была посвящена десятилетию памятника геям-жертвам нацистского режима в Берлине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер подчеркнул, что в те времена приватность, жизнь, любовь и достоинство десятков тысяч гомосексуалов "в мерзкий способ" отрицали и угнетали. Их пытали и отправляли в тюрьмы и концлагеря.

Он напомнил, что и после падения режима национал-социалистов к гомосексуалам относились несправедливо - как в Западной, так и в Восточной Германии. В течение двух следующих десятилетий на основании пункта 175, который криминализировал гомосексуальность, десятки тысяч гомосексуалов были осуждены.

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"Поэтому я сейчас прошу прощения за все причиненные страдания и несправедливость и за длительное молчание после того", - сказал Штайнмайер.

Президент заверил, что сегодня в Германии сексуальная ориентация и половая идентичность геев, лесбиянок, бисексуалов, квир, транс- и интерсексуалов "беспрекословно находятся под защитой государства".

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