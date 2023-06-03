С электронным браслетом. Президент Грузии предложила выпустить Саакашвили из тюрьмы 3 июня, 21:32 Саломе Зурабишвили (Фото:president.ge)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили из тюрьмы. Она предлагает надеть ему электронный браслет.

Об этом она сказала в интервью французскому телеканалу France 24.

По словам Зурабишвили, с Саакашвили нужно «хорошо обращаться» — так же, как обращаются с другими осужденными президентами в других странах.

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«Я думаю, что с ним следует хорошо обращаться, и я говорю это вслух, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», — сказала она.

На вопрос, возможно ли помилование Саакашвили, Зурабишвили ответила, что это все равно не компенсирует ущерб, нанесенный им Грузии.

«Они (европейские чиновники, — ред.) подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я много делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был нанесен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не возместит этот ущерб», — добавила она.

Михеил Саакашвили находится за решеткой с момента тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. Согласно заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего отношения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.