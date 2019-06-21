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Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

Сегодня, 08:00
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Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси - фото

REUTERS/Irakli Gedenidze

Президент Грузии считает, что протесты в Тбилиси выгодны Москве

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, будут только на пользу России.

У себя в Facebook она написала, что Кремль заинтересован в обеспечении внутреннего противостояния в стране.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — отметила Зурабишвили.

По ее словам, российскую политику поддерживают те, кто поощряют внутреннее противостояние Грузии.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.

Теги:   Саломе Зурабишвили Тбилиси Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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