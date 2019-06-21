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Президент Грузии назвала антиконституционным призыв Саакашвили к полиции

Сегодня, 03:26
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Президент Грузии назвала антиконституционным призыв Саакашвили к полиции - фото

სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili / Facebook

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила заявление экс-главы страны Михеила Саакашвили, в котором тот призвал присутствующих на митинге в Тбилиси правоохранителей не подчиняться властям.

«Абсолютно неприемлемо, когда гражданин другой страны призывает „созданную им полицию“… к неподчинению. И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением. Пришло время, чтобы государство отреагировало на все нарушения.», — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

Глава государства призвала граждан страны соблюдать спокойствие и порядок, назвав происходящее под зданием парламента «преступлением».

Напомним, что Михеил Саакашвили прокомментировал массовый протест в Тбилиси и призвал грузинскую полицию не подчиняться правящей партии.

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Вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территориюпарламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвуют по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.

Теги:   Михеил Саакашвили Тбилиси Грузия Саломе Зурабишвили

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