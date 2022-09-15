Президент Финляндии хочет ограничить выдачу виз россиянам 15 сентября, 17:34 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Президент Финляндии Сауле Нииностио выступает за решение ограничить выдачу виз россиянам. Владение недвижимостью в Финляндии больше не должно являться положительным фактором при принятии решения о выдаче визы в будущем.

Об этом пишет местное издание HBL.

«До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью или квартирой в Финляндии как фактор, подтверждающий получение визы. Но теперь, возможно, следует четко указать, что недвижимость, купленная в Финляндии после даты оповещения, не является никаким особым положительным основанием для получения визы», — объяснил Нииностьо.

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Решения по визовому вопросу будут обсуждаться на консультациях с Госсоветом. Президент также хочет общую позицию в странах Шенгенского соглашения, поскольку сейчас есть страны, которые выдают визы более быстро, чем Финляндия.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что считает возможным полный запрет на выдачу туристических виз странами ЕС для граждан России.

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