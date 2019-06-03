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Президент Филиппин признался в гомосексуальности, но заверил, что «излечился»

Сегодня, 17:57
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Президент Филиппин признался в гомосексуальности, но заверил, что «излечился» - фото

Kazuhiro Nogi/Pool via Reuters

Родриго Дутерте

Во время визита в Токио президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что был гомосексуалом, но «излечился».

Об этом сообщает CNN.

Таким образом политик ответил на обвинения своего политического оппонента, сенатора Антонио Трилланеса.

По словам президента Филлипин, он чувствовал себя «немного геем», когда женился на своей бывшей жене Элизабет Циммерман. Однако «излечился», когда женился на Хонейлет Авансене.

«Я снова стал мужчиной! Так прекрасные женщины вылечили меня. Я ненавижу красивых мужчин. Теперь я предпочитаю красивых женщин», — заявил Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте известен своими гомофобными высказываниями.

Дутерте выступает против однополых браков. В марте 2016 года он заявил, что признание браков, отличных от брака между мужчиной и женщиной, не будет приемлемо на Филиппинах, где преобладают католики.

Также в 2016 году он назвал посла США на Филлипинах «сукиным сыном-геем».

Однако позже в том же году он сказал, что права ЛГБТ-сообщества будут защищены во время его президентства.

Теги:   Гомосексуальность Родриго Дутерте Филиппины

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