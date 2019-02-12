Президент Филиппин намерен изменить название страны - Bloomberg
Президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за изменение названия страны на Магарлика, чтобы избавиться колониального прошлого, сообщает Bloomberg.
Филиппины на протяжении более 300 лет находились под властью Испании - с 16 до конца 19 века - и, как считается, свое название получили в честь испанского короля Филиппа II.
Президент Филиппин в 1960 - 1980-х годах Фердинанд Маркос одним из первых предложил переименовать страну в Магарлика.
Слово Магарлика и его аналоги сразу с нескольких индо-малайских языков переводится как свобода. Так также называют один из слоев дворянства.
В свою очередь глава сената Филиппин Тито Сотто заявил, что изменение названия страны будет предусматривать переписывание Конституции и в целом повлечет за собой очень много изменений.