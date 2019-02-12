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Президент Филиппин намерен изменить название страны - Bloomberg

Вчера, 12:39
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EPA

Родриго Дутерте хочет изменить название Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за изменение названия страны на Магарлика, чтобы избавиться колониального прошлого, сообщает Bloomberg.

Филиппины на протяжении более 300 лет находились под властью Испании - с 16 до конца 19 века - и, как считается, свое название получили в честь испанского короля Филиппа II.

Президент Филиппин в 1960 - 1980-х годах Фердинанд Маркос одним из первых предложил переименовать страну в Магарлика.

Слово Магарлика и его аналоги сразу с нескольких индо-малайских языков переводится как свобода. Так также называют один из слоев дворянства.

В свою очередь глава сената Филиппин Тито Сотто заявил, что изменение названия страны будет предусматривать переписывание Конституции и в целом повлечет за собой очень много изменений.

Теги:   Родриго Дутерте Филиппины

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