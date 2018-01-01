Президент Эквадора: Ассанжу гарантировали безопасный уход из посольства в Лондоне Сегодня, 20:41 97 Цей матеріал також доступний українською Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Великобритания предоставила гарантии для того, чтобы основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж смог покинуть посольство в Лондоне, не боясь быть экстрадированным.

По его словам, власти Эквадора получили письменные заверения от правительства Великобритании о том, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь, передает AP.

"Дорога для Ассанжа открыта, чтобы принять решение покинуть [посольство]", - заявил он.

Морено добавил, что юристы Ассанжа рассматривают дальнейшие шаги.

Напомним, что Великобритания проинформировала Эквадор, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в другую страну, если он покинет территорию посольства Эквадора в Лондоне. Однако ему придется провести в тюрьме не более шести месяцев за нарушение условий залога.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.