Президент Эквадора: Ассанж пытался использовать посольство в Лондоне в шпионских целях
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа".
В комментарии The GuardianМорено сказал, что ни одна страна не повлияла на решение о лишении Ассанжа
политического убежища.
Он отметил, что получил письменное обязательство от Великобритании, что основные права Ассанжа будут уважаться и что его не отправят в место, где ему может грозить смертная казнь.
Морено добавил, что любая попытка дестабилизировать ситуацию неприемлема для Эквадора.
Напомним, 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.
Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, которая публикует разоблачающие различных мировых лидеров документы и материалы.
В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.
Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.