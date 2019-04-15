Президент Эквадора: Ассанж пытался использовать посольство в Лондоне в шпионских целях 15 апреля, 09:05 1997 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Henry Nicholls Ассанж пытался использовать посольство Эквадора для шпионажа, заявил президент Морено REUTERS/Henry Nicholls

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа".

В комментарии The GuardianМорено сказал, что ни одна страна не повлияла на решение о лишении Ассанжа политического убежища.



Он отметил, что получил письменное обязательство от Великобритании, что основные права Ассанжа будут уважаться и что его не отправят в место, где ему может грозить смертная казнь.

Морено добавил, что любая попытка дестабилизировать ситуацию неприемлема для Эквадора.

Напомним, 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, которая публикует разоблачающие различных мировых лидеров документы и материалы.



В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.