Президент Египта заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о намерении участвовать в выборах главы государства во второй раз.

"Примите мое выдвижение на должность президента республики, чтобы получить ваше доверие во второй раз", - написал ас-Сиси в Twitter.

اسمحوا لي أن أُعلن ترشحي لفترة رئاسية قادمة، وما أتمناه منكم أن تظهروا للعالم حجم مشاركتكم في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الاختيار #حكاية_وطن — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 19 января 2018 г.

Первый тур президентских выборов в Египте запланирован на 26-28 марта 2018 года.

Напомним, на выборах президента в 2014 году ас-Сиси одержал победу, набрав около 97% голосов избирателей. Тогда явка избирателей превысила 47%.