Президент Египта заявил о намерении баллотироваться на второй срок

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Абдель Фаттах ас-Сиси

Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о намерении участвовать в выборах главы государства во второй раз.

"Примите мое выдвижение на должность президента республики, чтобы получить ваше доверие во второй раз", - написал ас-Сиси в Twitter.

Первый тур президентских выборов в Египте запланирован на 26-28 марта 2018 года.

Напомним, на выборах президента в 2014 году ас-Сиси одержал победу, набрав около 97% голосов избирателей. Тогда явка избирателей превысила 47%.

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