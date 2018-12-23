Президент Черногории заявил о необходимости бороться за автокефалию Черногорской православной церкви Сегодня, 15:06 222 Цей матеріал також доступний українською Президент Черногории Мило Джуканович

Президент Черногории Мило Джуканович в интервью телепрограммы Живая правда заявил, что Сербская православная церковь подрывает черногорскую независимость, передает RTCG.

Он добавил, что государство будет активно заниматься вопросом предоставления автокефалии Черногорской православной церкви и возьмет на себя всю ответственность.

Как отмечает Европейская правда, Черногорская православная церковь провозгласила свою автокефалию в 1993 году, однако как и украинская церковь в 90-х годах, не достигла всестороннего международного признания. Сейчас на нее имеет сильное влияние Сербская православная церковь (СПЦ), которая является господствующей в Черногории.

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