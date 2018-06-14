Президент Чехии Земан ответил своим критикам и сжег красные трусы

Президент Чехии Милош Земан в ответном жесте сжег красные трусы, которые над его резиденцией в 2015 году вывесила чешская арт-группа Ztohoven.

Президент созвал журналистов после обеда в четверг, 14 июня, в Пражский Град, пишет zpravy.aktualne.cz.

"Время для женского белья в политике закончилось… Политику необходимо вести путем обмена аргументами, а не на основании нижнего белья", - сказал он.

Kancelář prezidenta republiky zve na výstavu ke 150. výročí vzniku Československa s názvem Dotyky státnosti, kterou lze navštívit v Císařské konírně Pražského hradu. Zvláště zveme žáky základních škol, kteří uvidí i jednoho bizarního prezidenta, jehož naše země v historii měla. pic.twitter.com/My8KDO9ZJM — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 14 июня 2018 г.

На месте событий также присутствовали сотрудники спасательной службы, которые контролировали огонь.

Президентская администрация приобрела трусы у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.

В сентябре 2015 акционисты из Ztohoven объяснили, что вывесили красный нижнее белье на флагштоке президентской резиденции после его визита в Китай. Перформенс также объяснили тем, что Земан является "человеком, который ничего не стыдится".

Напомним, 12 января Милош Земан подвергся нападению полуобнаженной активистки Femen на избирательном участке в Праге.