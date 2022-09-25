«Не представляют угрозы безопасности». Президент Чехии заявил, что страна должна принять бегущих от мобилизации россиян

25 сентября, 16:34
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Милош Земан (Фото:www.facebook.com/prezidentcr)

Милош Земан (Фото:www.facebook.com/prezidentcr)

Президент Чехии Милош Земан заявил, что страна должна принять убегающих от мобилизации граждан России.

Об этом сообщает CNN Prima News.

«Я думаю, что мы должны давать визы этим людям, как и украинским беженцам. Человек, бегущий из России, не представляет угрозы безопасности», — заявил он.

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Земан добавил, что если в России и произойдут какие-либо политические перемены, то инициаторами не будут военные.

«Военные продемонстрировали такую огромную некомпетентность, что не станут инициаторами каких-либо перемен, возможности бизнеса ограничены санкциями, не говоря уже об изъятии яхт. Если произойдут политические изменения, я буду рассматривать это как давление со стороны экономических кругов», — заявил он.

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В среду, 21 сентября, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным частичная мобилизация в России — это очередное доказательство того, что РФ является «единственным агрессором».

22 сентября министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чехия выступает против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам, сообщает CTK.

https://www.youtube.com/watch?v=5sDMEUBzZxY&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Чехия Милош Земан Визы с Россией мобилизация в России

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