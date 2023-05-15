Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления

15 мая, 19:50
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Петр Павел (Фото:REUTERS/Tom Little)

Петр Павел (Фото:REUTERS/Tom Little)

Президент Чехии Петр Павел призвал партнеров ускорить поставки оружия для контрнаступления. Он подчеркнул, что поставки должны быть совершены до конца весны.

Во время Копенгагенского саммита демократии он заявил, что у Украины есть шанс начать контрнаступление летом 2023 года.

«Украина имеет шанс начать летом существенное контрнаступление, и „окно“ сужается. Чем позже помощь поступит, тем менее полезной она будет… Для того, чтобы использовать это временное окно, которое еще есть, мы должны были бы обеспечить Украину всем необходимым — техникой и боеприпасами — еще весной», — заявил Павел.

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Он подчеркнул, что осенью погодные условия не будут способствовать успешному контрнаступлению украинских военных.

В то же время чешский лидер подчеркнул, что в Центральной и Восточной Европе есть возможности увеличить производство. В этом контексте он отметил возможный дефицит силы, подчеркнув, что Украина готова ее предоставить.

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Еще одной проблемой, по его словам, является дефицит финансирования, но некоторые государства готовы это обеспечить.

«Речь идет о лучшей координации: собрать все и начать производить очень быстро и гибко», — сказал Павел

Он также добавил, что у ряда третьих стран за пределами Европы на складах есть значительные запасы вооружения советских образцов, которые могли бы быть переданы Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Чехия Российская агрессия Военная помощь Петр Павел Контрнаступление Война России против Украины

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