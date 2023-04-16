При участии Китая и ОАЭ. Президент Бразилии призвал создать аналог G20 для достижения мира в Украине 16 апреля, 18:43 Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином (Фото:Ricardo Stuckert/Brazil Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать аналог Большой двадцатки для обеспечения мира в Украине с участием Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Латинской Америки.

Об этом сообщило издание El Tiempo.

Бразильский президент заявил, что во время своего визита в ОАЭ и Китай он поговорил с президентами этих стран о создании группы государств, подобной G20, призванной стать посредником в «конфликте», который вызвало полномасштабное российское вторжение в Украину.

Видео дня

«Я разговаривал с шейхом [Эмиратов Мохаммедом бен Зайедом аль-Нахайяном] о войне. Я говорил с [президентом Китая] Си Цзиньпином о мире. И я думаю, что мы находим группу людей, которые предпочитают говорить о мире, чем о войне. Я думаю, мы добьемся успеха», — сказал Лула журналистам в Абу-Даби.

Как отмечает издание, в отличие от западных государств ни Китай, ни Бразилия не ввели санкций против России и пытаются позиционировать себя как посредников в прекращении войны. Эмираты, в свою очередь, заняли позицию нейтралитета в этом конфликте, хотя приветствовали у себя значительное количество российских бизнесменов.

Лула также заявил, что «решение о войне приняли две страны», и обвинил США и Европу в затягивании конфликта.

«Президент Путин не выступает с инициативой остановиться, Зеленский не выступает с инициативой остановиться. Европа и Соединенные Штаты продолжают содействовать продолжению этой войны. Мы должны посадить их за стол и сказать им „хватит“», — сказал президент Бразилии.