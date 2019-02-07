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Президент Бразилии после операции заболел воспалением легких

Сегодня, 22:18
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EPA

Жаир Болсонару

У президента Бразилии Жаира Болсонару после хирургического вмешательства диагностировали бактериальную пневмонию.

Об этом говорится в заявлении больницы им. Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, передает Reuters.

На прошедшей неделе Болсонару перенес операцию по удалению калоприемника, который использовался после того, как он получил ножевое ранение во время предвыборной кампании в сентябре 2018 года.

В больнице сообщили, что в среду вечером, 6 февраля, у Болсонару поднялась температура, и врачи скорректировали дозу антибиотиков.

Представитель президента Отавио Рего Баррос сообщил, что президент находится в отделении полуинтенсивной терапии. По его словам, температура тела поднялась до 38 градусов по Цельсию.

Напомним, что Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на востоке страны.

Теги:   Пневмония Жаир Болсонару Бразилия

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