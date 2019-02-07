Президент Бразилии после операции заболел воспалением легких
У президента Бразилии Жаира Болсонару
после хирургического вмешательства диагностировали бактериальную пневмонию.
Об этом говорится в заявлении больницы им.
Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, передает Reuters.
На прошедшей неделе Болсонару перенес операцию
по удалению калоприемника, который использовался после того, как он получил ножевое
ранение во время предвыборной кампании в сентябре 2018 года.
В больнице сообщили, что в среду вечером, 6
февраля, у Болсонару поднялась температура, и врачи скорректировали дозу
антибиотиков.
Представитель президента Отавио Рего Баррос сообщил,
что президент находится в отделении полуинтенсивной терапии. По его словам, температура тела поднялась до
38 градусов по Цельсию.
Напомним, что Жаир Болсонару получил
ножевое ранение во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора в
штате Минас-Жерайс на востоке страны.