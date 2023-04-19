Президент Бразилии осудил российскую агрессию на фоне критики его мирных инициатив

19 апреля, 10:22
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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва публично осудил российскую агрессию против Украины после многочисленной критики его «мирных инициатив».

Об этом сообщает The Guardian.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом президент Бразилии осудил «нарушение территориальной целостности Украины».

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В то же время он отметил, что до сих пор считает возможным достижение мира между Украиной и Россией «с помощью нейтральных стран».

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Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать аналог Большой двадцатки для обеспечения мира в Украине с участием Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Латинской Америки.

Бразильский президент заявил, что во время своего визита в ОАЭ и Китай он поговорил с президентами этих стран о создании группы государств, подобной G20, чтобы стать посредником в «конфликте», который вызвало полномасштабное российское вторжение в Украину.

Инициативы президента Бразилии уже подвергли критике Евросоюз и США. В МИД Украины предложили Луле да Силву приехать в Украину, чтобы увидеть реальность.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Бразилия Война в Украине Война России против Украины Луиз Інасио Лула да Силва

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