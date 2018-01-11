Президент Боливии назвал коку символом единства своего народа

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Эво Моралес рассказал о ключевом значении коки для Боливии
Фото: Evo Morales Ayma via Twitter

Эво Моралес рассказал о ключевом значении коки для Боливии

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что листья коки (кокаинового куста) являются символом единства, свободы и солидарности граждан страны.

"Кока была демонизирована и криминализована США и ее лакеями, которые хотели уничтожить нашу идентичность, наше достоинство. Благодаря единству наших людей мы выиграли эту битву. Сегодня кока - это наше связующее звено единства, свободы и солидарности", - заявил он в Twitter.

Напомним, что в марте 2017 года Боливия приняла закон, который позволяет увеличить легальные посевные площади под кокой почти вдвое - с нынешних 12 тыс. гектаров до 22 тыс. гектаров.

Из коки изготавливают кокаин, который является одним из самых популярных в мире наркотиков. Листья коки были объявлены вне закона Конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года.

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