Президент Боливии назвал коку символом единства своего народа

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что листья коки (кокаинового куста) являются символом единства, свободы и солидарности граждан страны.

"Кока была демонизирована и криминализована США и ее лакеями, которые хотели уничтожить нашу идентичность, наше достоинство. Благодаря единству наших людей мы выиграли эту битву. Сегодня кока - это наше связующее звено единства, свободы и солидарности", - заявил он в Twitter.

La coca era satanizada y criminalizada por EEUU y sus lacayos que querían eliminar nuestra identidad para destruir nuestra dignidad. Gracias a la unidad de nuestro pueblo, hemos ganado esta batalla a nivel mundial. Hoy la coca es nuestro vínculo de unidad, libertad y solidaridad. pic.twitter.com/HwlULHvJ3f — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 января 2018 г.

Напомним, что в марте 2017 года Боливия приняла закон, который позволяет увеличить легальные посевные площади под кокой почти вдвое - с нынешних 12 тыс. гектаров до 22 тыс. гектаров.

Из коки изготавливают кокаин, который является одним из самых популярных в мире наркотиков. Листья коки были объявлены вне закона Конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года.