«Разжигатели войны». Президент Болгарии раскритиковал решение парламента о военных поставках в Украину

23 декабря, 23:57
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Румен Радев грустит, что не может наложить вето на решение парламента (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Румен Радев грустит, что не может наложить вето на решение парламента (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Болгарии Румен Радев назвал «разжигателями войны» депутатов, утвердивших пакет военной помощи для Украины.

Он сообщил, что расстроен тем, что не может наложить вето на закон из-за того, что он был принят конституционным большинством.

Президент отметил, что в пакет поставок не включены самолеты, ЗРК и танки, поскольку это ослабило бы силу вооруженных сил Болгарии.

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«К сожалению, разжигатели войны в парламенте подавляющим большинством голосов приняли решение о военной помощи Украине. Таким образом они обязали временное правительство заключить договор с Украиной на такую помощь», — заявил Радев.

https://www.youtube.com/watch?v=9D6hgZZ8HRs
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16 декабря парламент Болгарии проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=kf02tuFgohM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Болгария Вооружение Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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