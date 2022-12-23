«Разжигатели войны». Президент Болгарии раскритиковал решение парламента о военных поставках в Украину
Румен Радев грустит, что не может наложить вето на решение парламента (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Президент Болгарии Румен Радев назвал «разжигателями войны» депутатов, утвердивших пакет военной помощи для Украины.
Он сообщил, что расстроен тем, что не может наложить вето на закон из-за того, что он был принят конституционным большинством.
Президент отметил, что в пакет поставок не включены самолеты, ЗРК и танки, поскольку это ослабило бы силу вооруженных сил Болгарии.
«К сожалению, разжигатели войны в парламенте подавляющим большинством голосов приняли решение о военной помощи Украине. Таким образом они обязали временное правительство заключить договор с Украиной на такую помощь», — заявил Радев.
16 декабря парламент Болгарии проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.