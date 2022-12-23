«Разжигатели войны». Президент Болгарии раскритиковал решение парламента о военных поставках в Украину 23 декабря, 23:57 Румен Радев грустит, что не может наложить вето на решение парламента (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Болгарии Румен Радев назвал «разжигателями войны» депутатов, утвердивших пакет военной помощи для Украины.



Он сообщил, что расстроен тем, что не может наложить вето на закон из-за того, что он был принят конституционным большинством.

Президент отметил, что в пакет поставок не включены самолеты, ЗРК и танки, поскольку это ослабило бы силу вооруженных сил Болгарии.

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«К сожалению, разжигатели войны в парламенте подавляющим большинством голосов приняли решение о военной помощи Украине. Таким образом они обязали временное правительство заключить договор с Украиной на такую помощь», — заявил Радев.

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16 декабря парламент Болгарии проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.

