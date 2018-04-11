Президент Азербайджана Алиев победил на досрочных выборах - экзитпол

Ильхам Алиев и его семья проголосовали на выборах

На досрочных выборах президент Азербайджана одержал уверенную победу действующий глава республики Ильхам Алиев, свидетельствуют предварительные данные экзитполов.

Об этом сообщил заместитель председателя, исполнительный секретарь правящей партии Новый Азербайджан Али Ахмедов, передает АПА.

"По результатам экзитполов, за Ильхама Алиева проголосовало более 80% избирателей. Это говорит о том, что председатель партии на президентских выборах одержал уверенную победу. Азербайджанский народ сделал правильный выбор в пользу Ильхама Алиева", - сказал он.

По информации ЦИК Азербайджана, в голосовании приняли участие почти 4 миллиона избирателей. Активность избирателей составила 74,51%.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане прошло голосование на досрочных выборах президента страны.

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Ильхам Алиев возглавил страну после смерти в 2003 году своего отца Гейдара Алиева. На данный момент заканчивается его третий пятилетний срок, начавшийся в октябре 2013 года.