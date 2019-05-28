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Президент Австрии отправил правительство канцлера Курца в отставку

Сегодня, 13:14
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Президент Австрии отправил правительство канцлера Курца в отставку - фото

REUTERS/Leonhard Foeger

Вместо Курца обязанности канцлера будет временно исполнять министр финансов

Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил правительство канцлера Себастьяна Курца в отставку.

Его обязанности временно будет исполнять министр финансов Хартвиг Легер, передают РИА Новости.

Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина.

Ранее сообщалось, что парламент Австрии вынес Курцу вотум недоверия.

Это произошло на фоне правительственного кризиса, который возник после публикации видео, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с россиянкой Еленой Макаровой, предлагающей ему деньги и поддержку на выборах в обмен на государственные контракты.

Теги:   Отставка Австрия Себастьян Курц

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