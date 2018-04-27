Президент Армении допустил возможность проведения досрочных выборов

Президент Армении Армен Саргсян предполагает, что парламент может назначить досрочные выборы.

По его словам, эта дискуссия завершится в парламенте с назначением нового премьер-министра, а позже - нового правительства, сообщает Радио Свобода.

"И, может, парламент будет голосовать также за то, что в ближайшее время будут новые выборы. Может быть, они также проголосуют за изменение избирательного кодекса или, возможно, они также проголосуют за изменения некоторых законов. Это будет все в руках парламента", - сказал Саргсян.

Он также добавил, что не видит возможного вмешательства в ситуацию в Армении со стороны других стран.

"Но, безусловно, Армения не живет в вакууме. Многие страны вокруг нас, наших друзей и не друзей, интересуются тем, что происходит в Армении. Это зависит от нас, мы позволяем им оказывать влияние или нет", - добавил армянский президент.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.

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Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что руководящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.