21 ноября 2018, среда

Превысил скорость: у жителя Германии отобрали водительские права спустя час после их выдачи

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В полиции решили, что парень захотел похвастаться правами перед друзьями
Фото: pixabay.com

В полиции решили, что парень захотел похвастаться правами перед друзьями

В немецком городе Хемер парень лишился водительского удостоверения почти сразу после успешной сдачи экзамена по вождению.

Об этом сообщает ВВС.

Молодой человек, которому 18 лет, попал на радары, превысив скоростное ограничение 50 км/ч, двигаясь со скоростью 95 км/ч. В машине, кроме него, находились четыре его друга.

В полиции решили, что молодой человек решил похвастаться перед друзьями. 

"Что-то длится вечно, что-то – не более одного часа", — сказано в заявлении полиции.

Нарушитель должен погасить штраф в размере €200. Права он сможет получить только через четыре недели и после тщательной переподготовки.

Местные власти увеличили его испытательный срок с двух лет до четырех. Это значит, что шансы парня снова потерять права при аналогичном нарушении выросли в два раза.

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