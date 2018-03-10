Преступник и его заложники найдены мертвыми в доме для ветеранов в Калифорнии

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Вероятнее всего, мужчина застрелил жертв и покончил с собой
Фото: СNN via Twitter

Вероятнее всего, мужчина застрелил жертв и покончил с собой

Издание CNN сообщает, что после штурма дома для ветеранов в Калифорнии, полиция обнаружила мертвым мужчину и трех женщин, которых он взял в заложники.

Об этом сообщил помощник руководителя полиции Крис Чилдс.

Напомним, в пятницу, 9 марта, в городе Янтвилл, штат Калифорния, вооруженный мужчина взял в заложники по меньшей мере трех человек.

Заложников удерживали в помещении центра для ветеранов.

Янтвилл находится в долине Напа, сердце винодельческого региона Северной Калифорнии.

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