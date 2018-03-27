"Преступная халатность": Путин прокомментировал пожар в Кемерове

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Путин назвал причинами пожара в Кемерово халатность и разгильдяйство

Путин назвал причинами пожара в Кемерово халатность и разгильдяйство

Президент России Владимир Путин назвал в числе причин пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, преступную халатность и разгильдяйство.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.

По его словам, необходимо дать правовую оценку действиям каждого должностного лица.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.

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