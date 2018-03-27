"Преступная халатность": Путин прокомментировал пожар в Кемерове

Президент России Владимир Путин назвал в числе причин пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, преступную халатность и разгильдяйство.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.
По его словам, необходимо дать правовую оценку действиям каждого должностного лица.
Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.
Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.
Комментарии
Правила комментирования