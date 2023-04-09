Евросоюз обсудит создание спецтрибунала по преступлениям РФ со странами G7 — еврокомиссар 9 апреля, 08:03 Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс (Фото:Совет Европы)

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что надеется обсудить с партнерами из Большой семерки планы по созданию специального трибунала для судебного преследования России за преступление агрессии по войне в Украине.

Об этом сообщает издание Kyodo News, ссылаясь на интервью с политиком.

«Мы продолжим [обсуждение] во время председательства Японии в G7, чтобы увидеть, возможен ли такой подход к предложению», — сказал еврокомиссар.

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По его словам, Европейский Союз стремится преследовать российских лидеров за военное вторжение и оккупацию в нарушение устава ООН.

«То, что сейчас поставлено на карту, — это преступление агрессии», — подчеркнул политик.

Еврокомиссар отметил, что Международный уголовный суд нуждается в направлении от Совета Безопасности ООН, чтобы судить стороны, не являющиеся членами, например Россию, за преступление агрессии, и соглашение по такому направлению незначительно, учитывая, что Россия, вероятно, использует свое право вето как один из постоянных членов совета.

Рейндерс добавил, что Европейский Союз в сотрудничестве с украинскими судебными органами и МКС рассматривает возможность создания специального трибунала или смешанного трибунала с участием украинских и международных судей для преследования России за преступление агрессии.