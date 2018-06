Пресс-секретаря Белого дома прогнали из ресторана из-за ее работы на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс призналась, что ее отказались обслуживать в одном из ресторанов Лексингтона и попросили покинуть заведение из-за того, что она работает на президента США Дональда Трампа.

"Вчера вечером владелец ресторана The Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила меня уйти, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением", - написала она в Twitter.

Официант The Red Hen рассказал TMZ, что он обслуживал Сандерс в течение двух минут, прежде чем владелец "вышвырнул ее вместе с семью другими членами ее семьи".

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so