23 июня 2018, суббота

Пресс-секретаря Белого дома прогнали из ресторана из-за ее работы на Трампа

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Сара Сандерс

Сара Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс призналась, что ее отказались обслуживать в одном из ресторанов Лексингтона и попросили покинуть заведение из-за того, что она работает на президента США Дональда Трампа.

"Вчера вечером владелец ресторана The Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила меня уйти, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением", - написала она в Twitter.

Официант The Red Hen рассказал TMZ, что он обслуживал Сандерс в течение двух минут, прежде чем владелец "вышвырнул ее вместе с семью другими членами ее семьи".

Напомним, что в Вашингтоне группа активистов, недовольная политикой нулевой толерантности к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане.

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