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Пресс-секретарь Белого дома: Трамп стал президентом, поскольку этого хотел Бог

Сегодня, 10:04
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EPA

Сара Сандерс верит, что Трамп стал президентом, потому что этого "хотел Бог"

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп стал президентом США, поскольку этого хотел Бог.

В интервью христианской радиостанции CBN она отметила, что Трамп огромную работу по решению многих вопросов, которые волнуют верующих.

"Я думаю, что Бог призывает каждого из нас исполнять те или иные роли в разное время. И я думаю, что он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом, и именно поэтому он там (в Белом доме - ред.)", - сказала Сандерс.

Также она назвала Трампа самым доступным для СМИ президентом.

"У нашей команды и, конечно, у президента нет никакого желания скрывать информацию", - заверила она.

Теги:   Сара Сандерс Белый дом Дональд Трамп США

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