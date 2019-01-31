Пресс-секретарь Белого дома: Трамп стал президентом, поскольку этого хотел Бог
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп стал президентом США, поскольку этого хотел Бог.
В интервью христианской радиостанции CBN она отметила,
что Трамп огромную работу по решению многих вопросов, которые волнуют верующих.
"Я думаю, что Бог призывает каждого из нас исполнять те или иные роли в разное время. И я думаю, что он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом, и именно поэтому он там (в Белом доме - ред.)", - сказала Сандерс.
Также она назвала Трампа самым доступным для СМИ президентом.
"У нашей команды и, конечно, у президента нет никакого желания скрывать информацию", - заверила она.