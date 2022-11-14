На фоне военных поражений. В Кремле засомневались в необходимости проводить большую пресс-конференцию Путина — СМИ 14 ноября, 10:48 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

На фоне военных поражений страны-агрессора России ежегодная большая пресс-конференция российского диктатора Владимира Путина может в этом году не состояться, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция Путина проходила в декабре.

Пока нет окончательного решения также о том, проводить ли диктатору в этом году «прямую линию».

Видео дня

Два источника, которые знакомы с обсуждением вопроса, заявили, что подготовка к мероприятию на данный момент не ведется.

Один из источников заявил, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация на фронте.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 81 370 своих военных, за минувшие сутки — 510.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.



Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.