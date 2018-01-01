Прервал многолетнюю традицию: Трамп отменил рождественский прием для прессы в Белом доме Сегодня, 14:51 28 Цей матеріал також доступний українською Трамп не стал устраивать традиционный рождественский прием для журналистов

Президент США Дональд Трамп отменил рождественский прием в Белом доме для представителей средств массовой информации, прервав таким образом многолетнюю традицию.

Как сообщает телеканал Fox News, Трамп решил не устраивать традиционный прием из-за напряженных отношений с рядом новостных организаций.

Ежегодно журналисты прибывали на это мероприятие. Перед приемом для них устраивали банкет, после чего провожали в украшенный зал в сопровождении супруга или другого члена семьи, друга либо коллеги.

Белый дом не сделал официального заявления в связи с отменой мероприятия. В прошлом году Трамп и его супруга Мелания провели прием, но не стали фотографироваться с журналистами.

Президент США не раз выступал с критикой в отношении ведущих СМИ из-за "фейковых новостей".