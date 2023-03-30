Премьеры Словении и Хорватии планируют совместный визит в Украину
Роберт Голоб и Андрей Пленкович (Фото:Agencija_HINA/Twitter)
Премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ближайшее время могут совместно посетить Украину.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Пленкович, в частности, сообщил, что две страны имеют схожие взгляды на ситуацию в Украине.
В данный момент премьер-министр Хорватии находится с рабочим визитом в Словении. На переговорах в Брдо-при-Кранне лидеры двух стран обсуждают вопросы энергетики, миграции и экономического сотрудничества.
Сообщается, что главы правительств договорились подписать соглашение о солидарности по поставкам газа.