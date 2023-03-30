Премьеры Словении и Хорватии планируют совместный визит в Украину 30 марта, 01:25 Роберт Голоб и Андрей Пленкович (Фото:Agencija_HINA/Twitter)

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ближайшее время могут совместно посетить Украину.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Пленкович, в частности, сообщил, что две страны имеют схожие взгляды на ситуацию в Украине.

В данный момент премьер-министр Хорватии находится с рабочим визитом в Словении. На переговорах в Брдо-при-Кранне лидеры двух стран обсуждают вопросы энергетики, миграции и экономического сотрудничества.

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Сообщается, что главы правительств договорились подписать соглашение о солидарности по поставкам газа.