Премьера Канады оштрафовали за незадекларированные очки

Трюдо не задекларировал подаренные ему очки

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо оштрафовали на 100 долларов за то, что он не задекларировал подаренные ему две пары солнцезащитных очков.

Как сообщает CBC, наблюдательный орган по этике Канады назначил Трюдо штраф за нарушение Закона о конфликте интересов, а именно за ношение незадекларированных солнцезащитных очков.

Пресс-секретарь Трюдо объяснила произошедшее тем, что "в результате административной ошибки" необходимые формы не были заполнены в течение 30 дней.

Согласно местному законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200.

Трюдо не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков Fellow Earthlings в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан.

Розничная стоимость очков этого бренда составляет от $300 до $500.

Отмечается, что Трюдо уже оплатил назначенный ему штраф.