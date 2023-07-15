Премьер-министра Израиля Нетаньяху госпитализировали в отделение неотложной помощи 15 июля, 19:02 Биньямина Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи (Фото:REUTERS / Amir Cohen)

73-летнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу, 15 июля, доставили в отделение неотложной помощи. Он жаловался на плохое самочувствие.



Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на заявление канцелярии премьер-министра.

Там сообщили, что Нетаньяху накануне провел несколько часов на жаре на Галилейском море, а сегодня он жаловался на легкое головокружение, поэтому его врач посоветовал ему приехать в медицинский центр.

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«Его состояние удовлетворительное, он проходит медицинское обследование. Начальные тесты вернулись в норму, ничего плохого не обнаружено. Предварительная оценка — обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр проходит дальнейшие плановые обследования», — говорится в заявлении.

Как пишет The Times of Israel, премьер-министра привезли в больницу из его дома в Кейсарии, где он проводил выходные. Отмечается, что он был в полном сознании и ходил самостоятельно, без посторонней помощи.

Личный врач Нетаньяху Цви Берковиц также сообщил, что состояние премьера «хорошее и стабильное».



12-й канал сообщает, что Нетаньяху жаловался на боль в груди и попросил отвезти его в больницу для обследования, включая компьютерную томографию. Сообщается, что он прошел пешком от машины до больницы. Рядом были его жена Сара и сын Авнер.

73-летний Биньямин Нетаньяху — израильский политик, который дольше всех в стране занимает должность премьер-министра — более 15 лет. Впервые он возглавил Израиль в 1996-м, был премьером в течение 2009−2021 и вернулся на должность в декабре 2022-го.