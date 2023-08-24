Премьера Британии признали виновным в ненадлежащем декларировании 24 августа, 21:17 Риши Сунак (Фото:Danny Lawson/Pool via REUTERS)

Британский парламентский орган по контролю за стандартами признал премьер-министра Риши Сунака виновным в ненадлежащем декларировании акций супруги в компании по уходу за детьми, из-за чего возник конфликт интересов.

Об этом сообщает Reuters.

Однако комиссар полагает, что эта ситуация сложилась случайно. В выводах расследования говорится, что Сунак перепутал правила декларирования — для членов парламента они проще, чем для тех, кто работает в правительстве. Риши Сунак одновременно возглавляет правительство и остается членом британского парламента.

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Комиссар решил завершить расследование с помощью процедуры исправления, обычно включающей советы на будущее, требование извиниться или исправить данные деклараций. Премьер остался доволен таким решением.

Дело касалось того, что компания, в которой имеет долю его жена, могла извлечь выгоду от новой правительственной политики. Она предусматривала дополнительные выплаты для нянь, в том числе тех, кто регистрируется через частные агентства.