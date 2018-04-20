Премьер Венгрии объявил о первых назначениях в правительстве

Премьер-министр Виктор Орбан впервые после победы на выборах заявил, что действующий министр экономики Михай Варга сохранит свою должность.

Также уже известно, что глава офиса Орбана Янош Лазар вернется в местную политику.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Budapest Business Journal.

На данный момент о других назначениях в правительстве Венгрии после выборов неизвестно. Местные СМИ сообщают, что Орбан планирует вновь возглавить Кабинет министров, а образованное в будущем правительство будет состоять преимущественно из новых людей и будет новой структурой, но с прежними целями.

Напомним, Виктор Обран является противником языковой статьи украинского закона об образовании, согласно которой школьное образование в старших классах должно осуществляться преимущественно на украинском языке.

14 апреля в столице Венгрии Будапеште прошло многотысячное шествие против действующего премьера Виктора Орбана, чья партия одержала победу на выборах в парламент 8 апреля.

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