«Украина не сможет победить». Орбан отличился новым пророссийским заявлением. В МИД ему резко ответили 23 мая, 15:05 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Ремо Казилли)

Украина не может выиграть войну с Россией, поскольку НАТО не готово отправить войска, заявил известный пророссийскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в комментарии Bloomberg.

«Глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев нет победы на поле боя», — сказал венгерский премьер.



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Орбан уверен, что войну можно остановить только в случае заключения Россией соглашения с США. Он также добавил, что надеется на победу Дональда Трампа в выборах США 2024 года.

На заявление Орбана отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко заявил, что такие заявления венгерского премьера должны вызвать радость в стране-агрессоре, поскольку Орбан таким образом снял ответственность с России за вторжение в Украину.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины», — заявил он.

Также он добавил, что подобные заявления не являются новыми, поскольку в прошлом году те же политики были уверены в скором поражении Украины.

«Те же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас», — подчеркнул Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что украинцы, в отличие от сторонников капитуляции, продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации.

«Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы», — отметил он.

Виктор Орбан неоднократно распространял российские нарративы и выступал против предоставления Украине помощи в противостоянии российской агрессии.

5 мая Орбан заявил, что контрнаступление, которое в ближайшее время планируют начать украинские войска, является «последним шансом» для Украины.

4 мая Орбан заявлял, что для прекращения войны РФ против Украины якобы необходимо возвращение Дональда Трампа к власти в США.

Также 21 апреля он возмутился словами генсека НАТО о том, что Украина должна стать членом Альянса в будущем.