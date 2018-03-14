Премьер Словакии заявил о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он готов уйти в отставку на фоне политического скандала в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Кучака.

Об этом сообщает BBC.

При этом премьер Словакии озвучил условие своей отставки – если президент откажется от досрочных выборов и согласится с тем, что коалиция продолжит работу в нынешнем составе.

Фицо добавил, что готов представить кандидата на пост главы правительства от его партии.

Напомним, что депутаты парламента Словакии назначили на 19 марта голосование о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо.

Фицо возглавил коалиционное правительство после выборов в 2016 году. Также он занимал кресло премьера в 2006-2010 годах и с апреля 2012 года.

27-летний журналист Ян Кучак и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

По данным СМИ, связи мафией имели ближайшие соратники премьер-министра Роберта Фицо - его помощница Мария Трошкова и глава Совбеза Уильям Ясан. Оба чиновника временно покинули свои посты на время проведения расследования.