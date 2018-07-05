05 июля 2018, четверг

Премьер-министр Великобритании прокомментировала новое отравление Новичком близ Солсбери

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Тереза Мэй

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала новое отравление Новичком близ Солсбери, в городке Эймсбери.

По словам Мэй, складывается достаточно тревожная тенденция.

"Еще два человека столкнулись с воздействием Новичка, это очень тревожно…Полиция сделает все возможное для выяснения правды", - цитирует Мэй Sky News.

4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 40 лет без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу подтвердил, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок. 

Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что не считает инцидент, в результате которого отравились мужчина и женщина из Эймсбери, целенаправленным покушением. По словам министра, скорее всего, пара пострадала от остатков вещества Новичок, которым был отравлен бывший офицер ГРУ и его дочь.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что инцидент с отравлением в Эймсбери расследуется контртеррористическим подразделением полиции и рассматривается с "максимальной серьезностью".

По сообщениям, при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба являются гражданами Великобритании.

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