Премьер-министр Словении заявил об отставке

В среду, 14 марта, премьер-министр Словении Миро Церар объявил о решении подать в отставку, передает DW.

Как отмечается, одной из причин, по которой глава словенского правительства принял решение сложить полномочия, стало решение Верховного суда страны по референдуму, посвященному финансированию железной дороги Копер-Дивача. Этот крупный проект продвигало правительство Церара. Суд решил отменить итоги прошедшего в 2017 году референдума.

"Я принял решение, которое в такой ситуации должен был бы принять любой заслуживающий доверия политик... На выборах у вас (граждан Словении) будет возможность решить, что верно, а что неверно, и кто заслуживает вашей поддержки", - сказал Церар.

Политик подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Очередные парламентские выборы в Словении запланированы на начало июня.

Напомним, в Словении впервые назначили женщину замкомандующей армией.