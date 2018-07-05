Премьер-министр Польши заявил, что Северный поток 2 является политическим проектом

Моравецкий считает, что с помощью газопровода РФ будет влиять на европейские страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что строительство газопровода Северный поток 2, который будет поставлять газ в обход Украины, является политическим проектом.

Глава правительства считает, что строительство газопровода может дестабилизировать ситуацию в Европе, передает DW.

"Мы должны со всей четкостью сказать: это не экономический, а политический проект", - заявил Моравецкий.

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Напомним, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкциипротив энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.