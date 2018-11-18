Премьер-министр Македонии пообещал вернуть в страну своего предшественника

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что готов предпринять все усилия для того, чтобы вернуть в страну беглого главу правительства Николу Груевски.

"В рамках нашей юрисдикции мы сделаем все возможное, чтобы Никола Груевски был экстрадирован и отбыл наказание. Мы не остановимся, пока это не произойдет", - заявил Заев.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.

Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест Груевски.

В Венгрии заявили, что рассмотрят вопрос о предоставлении политубежища.