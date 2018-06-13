Премьер-министр Македонии подтвердил готовность переименовать страну

Премьер-министр Македонии Зоран Заев подтвердил, что с руководством Греции было достигнуто соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония.
Об этом передает Reuters.
"Невозможно вернуться назад", - заявил Заев.
Он напомнил, что после переименования страна сможет стать частью Европейского союза и НАТО.
Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.
Согласно договоренностям, балканская страна, которая входит в ООН как Бывшая югославская Республика Македония, будет называться Северная Македония или Республика Северная Македония.
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