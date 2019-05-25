Премьер-министр, которую победил Brexit. Британские СМИ — об отставке Терезы Мэй Сегодня, 07:09 964 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dylan Martinez Тереза Мэй руководила британским правительством почти три года REUTERS/Dylan Martinez

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

Теперь британская пресса анализирует причины досрочного ухода Мэй и наследие трех лет, проведенных ею во главе правительства.



НВ приводит самые интересные фрагменты из этих публикаций.

BBC

Она была попросту повержена. Повержена разногласиями в собственной партии и тем, что не располагала политическими возможностями все уладить.



Поначалу Мэй гордилась, что не является ставленницей вестминстерских клик. Однако это означало, что у нее — как у очень закрытого политика — было мало настоящих друзей, способных помочь, когда дела приняли печальный оборот. Как не было ни силы покровительства, ни умения втираться в доверие либо выкручивать руки, чтобы склонять людей к своей точке зрения. […]

Госпожа Мэй была также была повержена той противоречивой политикой относительно Brexit, основы которой заложила. Изначально вынужденный сторонник сохранения членства Британии в ЕС [в 2016-м консерваторы выступали против Brexit], она затем стремилась доказать своей партии, что на самом деле хотела выхода из Евросоюза.

Мэй должна знать, что глава британской истории, носящая ее имя, будет о Brexit — и неспособности его реализовать

Поэтому она провела красные линии, которые исключили возможность прямой сделки [о выходе из ЕС]. Это привело к нелегкому компромиссу, малопривлекательному для кого бы то ни было, после того как страна сделала свой выбор на референдуме. Даже сама она, не говоря уже о кабинете министров, не особо горела желанием «продать» свой план [Британии]. […]

И конечно, Мэй была повержена парламентом. […] Палата общин действительно превратилась в место, где небольшие группки, преследующие чистоту своей политики, возобладали над попытками прагматичных решений.

Уход Мэй знаменует собой и завершение эпизода коллективного провала Вестминстера [парламента]. В настоящее время нет никаких причин полагать, что следующий лидер сможет обратить все это в успех.

Никто и никогда не смог бы обвинить уходящего премьер-министра в недостаточной заботе о стране. […] Однако Мэй должна знать, что глава британской истории, носящая ее имя, будет о Brexit — и ее неспособности его реализовать.

The Times

На посту премьер-министра и лидера Консервативной партии Мэй сменила Дэвида Кэмерона несколько недель спустя после референдума о выходе из ЕС в июне 2016 года. Она многократно заверяла, что «Brexit означает Brexit», хотя сама голосовала за сохранение членства Британии в ЕС.



Но в ходе переговоров с Брюсселем она потеряла поддержку и убежденных сторонников Brexit, и тех, кто ранее хотел остаться в ЕС.

Она потеряла поддержку и убежденных сторонников Brexit, и тех, кто ранее хотел остаться в ЕС

В итоге заключенная Терезой Мэй компромиссная сделка не удовлетворила ни одну из сторон, и была трижды провалена в Палате общин, что поставило премьера в незавидное положение.

Союзники говорят, что она решила объявить о своем уходе после того, как на этой неделе потерпела неудачу ее финальная попытка добиться межпартийной поддержки соглашения по Brexit. […]

Дэмиан Грин, бывший заместитель Мэй, отметил, что история оценит премьер-министра более великодушно, чем современные политики.

«Все премьер-министры в конечном итоге принимают на себя ответственность за происходящее в период их руководства. Но бесспорно и то, что ей выпала чрезвычайно сложная партия — внезапно и неожиданно стать премьером после сейсмического потрясения, каким был референдум о Brexit, — сказал Грин. — И правда состоит в том, что состоявшиеся годом позже выборы, которые урезали большинство партии консерваторов, сделали ее задачу невозможной».

The Independent — редакционная статья

Это похоже на финальную сцену шекспировской трагедии: слезы, кровь по стенам и усеянная телами сцена. 35 чиновников ушли в отставку за время короткого премьерства Терезы Мэй, а последней стала [лидер Палаты общин] Андреа Лидсом, меркантильно вонзившая стилет меж лопаток премьер-министра. […]



Трагедия пока далека от завершения. Перед Brexit будет еще больше слез

Скоро Тереза Мэй отправится на задворки истории — то же самое, похоже, ожидает и «мягкий» вариант Brexit, о котором она с коллегами пыталась договориться последние три года. В итоге, рано или поздно, следующий премьер-министр, его партия и вся Палата общин столкнутся с выбором, о котором госпожа Мэй предупреждала их многократно: либо «жесткий» Brexit без сделки, либо никакого Brexit. И хотя сейчас невозможно предсказать сроки и процедурные детали, эта фундаментальная истина в конечном итоге кристаллизуется. Однако с уходом Мэй и приближением 31 октября — предельной отсрочки Brexit — тянуть будет больше некуда, или же будет крайне сложно. Кто-то в ЕС тоже может потерять терпение. […]



[Вероятный преемник Мэй Борис] Джонсон, несмотря на всю его одаренность, не сможет ни изменить парламентскую арифметику, ни решить проблему ирландской границы, ни повлиять на политику Брюсселя или баланс сил между Британией и ЕС, чья экономика в 10 раз больше британской. Европа может легко потребовать еще одну жертву. Трагедия пока далека от завершения. Перед Brexit будет еще больше слез.

The Guardian

В конечном итоге Терезу ​Мэй запомнят как премьер-министра, побежденного Brexit. Перед ней стояла задача примирить нацию, расколотую неожиданным итогом референдума. Но если и было возможно добиться «элегантного» выхода из Европейского Союза — или вообще хоть какого-то выхода, — Мэй напрочь провалила эти переговоры.



The Guardian — редакционная статья

Госпожа Мэй никогда не считала Brexit своей единственной целью на Даунинг-стрит. Ее неспособность с самого начала осознать, насколько всепоглощающим и трудным будет этот проект, сыграла существенную роль в ее падении.

Мэй списала правду со счетов, опасаясь, что ее могут использовать против нее

Ее плохими советниками были идеологи, полагавшие, что жесткого Brexit можно достичь с минимальными затратами — но это не оправдание. Мэй предпочла отвергнуть мудрые советы и прислушаться к худым, которые перекликались с ее собственными предрассудками. Она начала переговоры в Брюсселе, будучи плохо к ним подготовленной, и на ходу училась жестким реалиям экономики и дипломатии. Это было довольно унизительно, однако ее неспособность передать эти уроки национальной аудитории была непростительной. Если Мэй и понимала жестокую цену компромиссов по Brexit, она не стала сталкивать свою партию лицом к лицу с правдой. Не использовала она и мощь своей должности, чтобы сформировать общественное понимания проблем. Она предпочла пустоту и нечестность: «Brexit означает Brexit»; «Лучше выход из ЕС без сделки, чем с плохой сделкой». Мэй списала правду со счетов, опасаясь, что ее могут использовать против нее. […]

Ее преемник столкнется с аналогичным выбором во враждебной среде, где уже растрачены доброжелательность континента [ЕС] и общественное терпение внутри страны. Когда-то в ее власти была возможность переключить дебаты на более достижимые цели, но она отказалась от этого вызова. Поэтому теперь Мэй передает неразрешимую проблему преемнику, который может преуспеть, лишь пообещав сделать невозможное. Это жалкое и ядовитое наследие.