27 июня 2018, среда

Премьер-министр Греции потребовал от Британии вернуть скульптуры Парфенона

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Алексис Ципрас считает, что скульптуры были вывезены из Греции незаконно

Алексис Ципрас считает, что скульптуры были вывезены из Греции незаконно

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился к руководству Великобритании с требованием вернуть скульптуры и метопы Парфенона.

Он уточнил, что скульптуры являются частью мирового культурного наследия, но должны находиться в Парфеноне, передает Ekathimerini.

Ципрас отметил, что также требует вернуть произведения искусства,  которые были незаконно вывезены из страны британским лордом Элгином в начале XIX века.

Ранее сообщалось, что Ципрас впервые появился в галстуке на официальных мероприятиях.

Скульптурная отделка Парфенона велась под руководством великого мастера Фидия и при его непосредственном участии.

Часть элементов отделки хранятся в Британском музее.

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