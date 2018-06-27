Премьер-министр Греции потребовал от Британии вернуть скульптуры Парфенона

Алексис Ципрас считает, что скульптуры были вывезены из Греции незаконно

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился к руководству Великобритании с требованием вернуть скульптуры и метопы Парфенона.

Он уточнил, что скульптуры являются частью мирового культурного наследия, но должны находиться в Парфеноне, передает Ekathimerini.

Ципрас отметил, что также требует вернуть произведения искусства, которые были незаконно вывезены из страны британским лордом Элгином в начале XIX века.

Ранее сообщалось, что Ципрас впервые появился в галстуке на официальных мероприятиях.

Скульптурная отделка Парфенона велась под руководством великого мастера Фидия и при его непосредственном участии.

Часть элементов отделки хранятся в Британском музее.