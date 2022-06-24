«Говорит словами Кремля». Грузинская журналистка о провалах пути Тбилиси в ЕС и сложных отношениях с Украиной — интервью

24 июня, 14:29
Эксклюзив НВ
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Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Автор: Алексей Тарасов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили говорит словами российской пропаганды и в русле идей России, рассказала Радио НВ Марта Ардашелия, главный редактор независимого издания SOVA.

https://www.youtube.com/embed/b3NDefIn8Dc

 — Если мы говорим о евроинтеграции Грузии, я бы хотел начать с новости, которая касается и Украины. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинского парламентария, главу фракции Слуга народа Давида Арахамию в том, что он в числе прочих помешал Тбилиси получить статус кандидата на членство в ЕС. Как обсуждают эту тему и действительно ли можно считать, что Давид Арахамия каким-то образом повлиял на решение Еврокомиссии?

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— Я бы очень хотела, чтобы в Грузии, в Тбилиси и в Киеве сидели такие влиятельные политики, которые могли бы влиять на решения, принятые в Брюсселе, в Евросоюзе. Может быть тогда нашим странам было бы легче, быстрее интегрироваться в эту заветную организацию для нас, это если не очень серьезно. Если попытаемся проанализировать заявления нашего премьер-министра, в Тбилиси его не так серьезно восприняли, как в Киеве, потому что это уже не первая подобная риторика в адрес официальных властей Украины. Мы с начала войны наблюдаем как наши власти «обмениваются любезностями» и, к сожалению, для грузинской общественности это уже попытка с больной головы на здоровую переложить проблемы.

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Мне кажется, что мы сейчас наблюдаем именно это: Грузинская мечта пытается как-то снять с себя ответственность за то, что Грузия не попала в этот список. Хотя мы все помним, что изначально, с первого дня существования формата Восточное партнерство и всей этой истории с интеграцией Грузия была самой лучшей ученицей в этом классе постсоветских государств. И главная ответственность, конечно, за этот провал лежит именно на Грузинской мечте, поэтому она сейчас таким образом пытается играть на внутреннюю политику и перекладывать ответственность за эту проблему на власти Украины.

— Когда вы говорите, что главная ответственность лежит на партии Грузинская мечта, на партии власти, что вы имеете в виду?

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Теги:   Россия Грузия Евросоюз Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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